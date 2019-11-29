Глава ДНР прокомментировал закон о расширении границ

Закон, определяющий территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в границах Донецкой области не противоречит минским соглашениям. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1», пишут РИА Новости.

Он отметил, что в принятом законе в качестве временной границы указана линия соприкосновения, поскольку конфликт в Донбассе еще не закончен. «Но референдум в свое время проходил по всей территории Донецкой области... Закон абсолютно логичен, понятен, и он нужен нам для нашего внутреннего пользования», — заявил Пушилин.

Материалы по теме «Этот кризис очевиден. Им очень тяжело» Украинцы не могут найти общий язык. Почему власть не способна остановить раскол в стране?

Принятие закона глава ДНР назвал планомерной законотворческой деятельностью, при этом попросив не искать «тайных смыслов». «До этого момента вопрос о границе был урегулирован указом главы [ДНР]. Сейчас же появились определенные пробелы в работе таможенной, пограничной службы. Поэтому для того чтобы все было урегулировано на уровне подзаконных актов, потребовался закон», — заявил лидер ДНР.

В то же время он отметил, что, согласно Конституции ДНР, территория республики определяется всей территорией Донецкой области Украины, и это было закреплено еще в 2014 году.

Ранее 29 ноября стало известно, что парламент ДНР принял закон «О государственной границе ДНР», согласно которому границы республики соответствуют границе Донецкой области Украины. При этом там заявили, что до тех пор, пока территориальный спор между Донецком и Киевом не будет урегулирован, граница республики будет проходить по линии соприкосновения.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru