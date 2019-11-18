В ДНР ответили на планы Украины депортировать жителей Донбасса

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) не допустят реализации плана Киева по депортации жителей Донбасса. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, в украинском сегменте социальных сетей распространяется информация, что власти Украины готовят план о депортации жителей Донбасса. Он якобы заключается в организации и проведении «зачистки несогласных», направленной, в том числе, и на «уничтожение лиц, не разделяющих проукраинских взглядов».

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Пушилин отметил, что против жителей Донбасса может быть направлен «ряд карательных мер — от депортации до юридического преследования». Он добавил, что взамен людей, которые принудительно покинут Донбасс, могут переселить жителей западной и центральной части Украины.

Политик заявил, что первостепенной защитой властей ДНР является защита граждан. «А выбирать инструмент для ее решения — дипломатический или военный — мы будем в зависимости от сложившейся ситуации», — добавил Пушилин.

17 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что краеугольным вопросом для Украины является закон об особом статусе Донбасса. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встреча в «нормандском формате», на которой будут обсуждаться вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, может состояться в 2019 году.

Разгоревшийся в 2014 году военный конфликт в Донбассе пытаются урегулировать с помощью минских соглашений. Их в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и с Украины.

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