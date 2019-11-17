В России отреагировали на слова Климкина об успехе Путина в Донбассе

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который назвал разведение сил в Донбассе успехом президента России Владимира Путина. Об этом сообщает RT.

По словам сенатора, состоявшееся разведение является успехом всех стран «нормандского формата», а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. «А наш президент Владимир Путин открыто выступает за выполнение минских соглашений и решение всех спорных вопросов мирным путем», — добавил он.

В то же время Джабаров не исключил, что в словах Климкина «есть подвох», поскольку, как отметил сенатор, будучи министром иностранных дел Украины, он проводил откровенно русофобскую, антироссийскую политику.

Ранее Климкин рассказал, что Путин добился успеха благодаря разведению войск в Донбассе. Однако, по мнению бывшего министра, его еще нужно реализовать.

11 ноября стало известно о разведении сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка в Донбассе. Отвод войск на данном участке завершил процесс разведения в трех пилотных зонах безопасности — у Золотого, Петровского и Станицы Луганской.

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский отчитался перед главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ об успешном разведении войск у населенного пункта Золотое. Он подчеркнул, что мероприятие состоялось, несмотря на «сложную ситуацию».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru