Зеленского призвали перестать унижаться перед Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить унижать себя и страну попытками встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, считают в партии «Европейская солидарность» (ЕС). Об этом сообщается на сайте политической силы.

«Потому что Путин просто издевается над ним, а это значит, что издевается над нами», — заявил депутат Верховной Рады от ЕС Алексей Гончаренко.

По его словам, накануне, 14 ноября, Путин якобы выдвинул новое требование для начала переговоров лидеров России и Украины — согласование закона об особом статусе не подконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской области с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Материалы по теме По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

Политик считает, что неоднократное перенесение даты проведения встречи «нормандской четверки» является большой проблемой. «При этом все новые и новые требования Путина: сначала "формула Штайнмайера", а на самом деле "формула Путина"; затем разведение — Украина разводит войска. Это Путин просто так "разводит" Украину», — отметил Гончаренко.

Депутат уверен, что Зеленскому пора изменить позицию и начать выстраивать военный альянс с США.

Ранее 15 ноября стало известно о согласовании даты проведения саммита в «нормандском формате». Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины должны состояться 9 декабря в Париже.

Разгоревшийся в 2014 году военный конфликт в Донбассе пытаются урегулировать с помощью минских соглашений. Их в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru