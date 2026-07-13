Сотрудник крупного банка украл у клиента 267 миллионов рублей и потратил на красивую жизнь

В США сотрудник Citibank украл у клиента $3,5 миллиона и потратил на красивую жизнь

В США сотрудник банка Citibank украл у клиента 3,5 миллиона долларов (267,7 миллиона рублей) и потратил их на роскошные путешествия и погашение долгов. Об этом пишет New York Post.

44-летний Сун Му Чо из Нью-Йорка признал себя виновным в мошенничестве 15 июня. С 2023 по 2025 год он крал деньги со счета состоятельного клиента, который нанял его в качестве финансового консультанта. На работу в Citibank Чо перешел в октябре 2025 года, а до этого был сотрудником еще нескольких крупных организаций, включая банк JP Morgan Chase.

Мошенник похищал деньги, подделав подпись клиента, а переводы проводил через компанию приятеля, который получал за это откаты. Более того, выяснилось, что Чо удалось проникнуть в компьютерную сеть банка и удалить данные клиента, чтобы система не посылала автоматических уведомлений о списании средств. Полученные деньги Чо тратил на красивую жизнь: много путешествовал и покупал ювелирные украшения.

Он успел выплатить кредит за учебу за счет пострадавшего и закрыть долги по нескольким банковским картам. Мошенническая схема рухнула после того, как пострадавший обратился с жалобой в Citibank.

В июле стало известно, что Чо может грозить до 25 лет тюрьмы за мошенничество в особо крупных размерах с использованием электронных средств связи. Кроме того, его обязали вернуть все похищенные деньги.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании за два года шесть раз стала жертвой мошенников, которые притворялись знаменитостями и обещали ей отношения. В итоге она лишилась 250 тысяч фунтов стерлингов (25,3 миллиона рублей).