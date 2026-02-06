Женщина шесть раз поверила притворявшимся знаменитостями мошенникам и потеряла миллионы

Женщина потеряла миллионы рублей из-за мошенников, притворявшихся знаменитостями

Жительница Великобритании за два года шесть раз стала жертвой мошенников, которые притворялись знаменитостями и обещали ей отношения. В общей сложности она потеряла 250 тысяч фунтов стерлингов (26 миллионов рублей), сообщает издание The Tab.

44-летняя Дженнифер Бартон работает в британской Национальной службе здравоохранения. Мошенники писали ей в соцсетях под видом известных актеров и музыкантов и предлагали перейти в Telegram для «приватного» общения.

Первым с ней связался человек, выдававший себя за Александра Людвига — актера из фильма «Голодные игры» и сериала «Викинги». Женщина поверила ему и целый месяц флиртовала с ним. После этого он попросил три тысячи фунтов (более 300 тысяч рублей). Бартон перевела ему эту сумму, а затем биткоины на девять тысяч фунтов (более 900 тысяч рублей). На ее вопрос про фото настоящего Людвига с женой мошенник ответил, что в соцсетях не стоит верить всему подряд.

Затем с ней связался другой мошенник, тоже притворявшийся Людвигом. Он утверждал, что является «настоящим» актером и ему нужны деньги, чтобы разоблачить первого, который, по его словам, был обманщиком. Женщина перевела ему более 100 тысяч фунтов (10 миллионов рублей).

После этого схема повторилась еще несколько раз. Женщине из провинциального городка то и дело писали фальшивые знаменитости. Среди тех, за кого выдавали себя мошенники, были актер Чарли Ханнэм, известный по сериалу «Сыны анархии», американский кантри-исполнитель Майкл Рэй и певец из группы Westlife Ники Бирн.

Рэй заявил, что руководит благотворительным фондом, который поможет Бартон оплатить счета, но для этого ему нужны деньги. Она отправила ему более 100 тысяч фунтов. Обман вскрылся, когда «Рэй» отказался встретиться лично. Для оплаты переводов женщина продала дом и машину.

Ранее сообщалось, что жительница Франции влюбилась в мошенника, который изображал актера Брэда Питта, бросила ради него мужа-миллионера и потеряла сотни тысяч евро. Сейчас она переживает тяжелую депрессию из-за случившегося.