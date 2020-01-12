В отношениях Путина и Меркель заметили дружелюбие

Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве проявляла дружелюбие. Такое мнение выразила немецкая газета Bild am Sonntag.

«После трех с половиной часов общения канцлер нашла заметно дружелюбные слова для российского президента», — пишет автор публикации. Он отметил, что, когда речь шла о США, «становилось прохладнее». Так, по мнению издания, Вашингтон был для Меркель лишь союзником, о партнерских отношениях речи не шло.

В статье отмечается, что некоторое время лидеры двух стран разговаривали без переводчика, а также отодвинули прежние разногласия на задний план. Автор также обратил внимание, что Меркель снова поддержала строительство газопровода «Северный поток-2» несмотря на позицию США, а также заявила, что не приемлет экстерриториальные санкции американской стороны.

Встреча Путина и Меркель прошла в Кремле в субботу, 11 января. В ходе переговоров лидеры двух стран в частности обсудили ядерную программу Ирана, реализацию Минских соглашений, ситуацию в Ливии.

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