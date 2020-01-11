Путин предложил Меркель поговорить об «острых» вопросах

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с канцлером Германии Ангелой Меркель предложил поговорить о наиболее «острых» вопросах. В начале переговоров в узком составе российский лидер отметил, что на таких вопросах и решено сосредоточиться, передает «Интерфакс».

Меркель, в свою очередь, отметила, что есть целый перечень тем, о которых ей хочется поговорить: и двусторонние отношения, и международная повестка. Канцлер добавила, что речь, в том числе, идет и о ситуации в Ливии и Сирии. По словам Меркель, лучше говорить друг с другом, чем друг о друге.

О визите Меркель в Москву сообщалось 6 января. Отмечалось, что в ходе переговоров стороны обсудят международные темы, включая ситуацию в Сирии и эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января.

Кроме того, Путин и Меркель поговорят об урегулировании конфликта на Украине в контексте реализации договоренностей, достигнутых на декабрьском саммите в «нормандском формате» Париже.

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