Путин и Меркель поговорили о состоявшемся в Донбассе обмене пленными

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщается на сайте Кремля.

Стороны обсудили состоявшийся в Донбассе обмен пленными и дали позитивную оценку событию.

Кроме того, Путин и Меркель обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере. «Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток-2". Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года», — говорится в сообщении.

В ходе разговора лидеры двух стран обменялись мнениями по Ливии и подчеркнули целесообразность наращивания политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса. Также стороны обсудили ситуацию в Сирии.

Под конец разговора российский и немецкий лидеры поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.

29 декабря состоялся первый за последние два года крупный обмен пленными между Украиной и самопровоглашенными республиками Донбасса. Киеву передано 76 человек, Донецк получил 60 человек, Луганск — 63 человека.

Предыдущий состоялся 27 декабря 2017 года по формуле «233 на 73».

Проведение обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» между Киевом, ДНР и ЛНР до конца текущего года было согласовано на декабрьском саммите «нормандской четверки» в Париже. Эта мера предусматривается и минскими соглашениями 2015 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!