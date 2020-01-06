Меркель приедет к Путину

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом 11 января по приглашению президента Владимира Путина. О предстоящем визите политика сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров стороны обсудят международные темы, включая ситуацию в Сирии и эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января.

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Кроме того, в ходе встречи Путин и Меркель поговорят об урегулировании конфликта на Украине в контексте реализации договоренностей, достигнутых на декабрьском саммите в «нормандском формате» Париже.

5 января французское издание Factamedia назвало десять политиков, способных оказать значительное влияние на разрешение кризиса на Украине. Первые места заняли лидеры стран «нормандской четверки».

В прошлом месяце Путин и Меркель дважды пообщались по телефону. В ходе последнего разговора, который состоялся 29 декабря, они обсудили состоявшийся в Донбассе обмен пленными и вопросы сотрудничества в газовой сфере.

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