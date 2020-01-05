Названы способные изменить ситуацию на Украине политики

Французское издание Factamedia назвало десять политиков, способных оказать значительное влияние на разрешение кризиса на Украине.

На первые места аналитики поставили лидеров стран «нормандской четверки»: президента России Владимира Путина, украинского главу Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель. Пятерку лидеров замкнул глава США Дональд Трамп.

В статье подчеркивается, что Москва находится в наиболее выигрышном положении, поскольку ей «нет необходимости выдвигать новые идеи на переговорах», а лишь достаточно напоминать Киеву о Минских соглашениях. «Сейчас мяч на стороне Украины, поскольку для продвижения мирного процесса киевские власти должны изменить законодательство», — отмечает издание. По его мнению, сейчас процесс остановился из-за неготовности Киева к этому.

Россия, полагает автор публикации, готова вмешиваться в ситуацию на Украине более радикально, в случае притеснения русского языка и русскоязычного населения со стороны украинских националистов. Успехи в предвыборном обещании Зеленского прекратить конфликт в Донбассе остаются весьма скромными, а Киев теряет время, отмечает издание.

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«Рейтинг его популярности снижается в связи со сложной экономической ситуацией в стране и очевидными ошибками новой власти», — считают аналитики.

Кроме того, ситуация на Украине негативно сказывается на взаимоотношении Европы с Россией. «Макрон хочет положить этому конец как можно раньше, став президентом-миротворцем», — сказано в статье.

В перечень также вошел глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, президент Белоруссии Александр Лукашенко, куратор внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель и спецпредставитель ОБСЕ по Украине Хайди Грау.

Конфликт на Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведения на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, предоставления региону особого статуса.

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