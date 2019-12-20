Путин поддержал идею Медведчука по «нормандскому формату»

Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 20 декабря.

В пятницу в Санкт-Петербурге проходит встреча первого вице-премьера — министра финансов России Антона Силуанова с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. К их беседе присоединился Путин.

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Медведчук считает, что участие парламентов Германии, Франции, России и Украины в обсуждении может дать положительные результаты. Российский лидер с этим согласился, и поручил проработать этот вопрос на уровне Госдумы.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам было принято коммюнике, утверждающее приверженность сторон минским соглашениям от 2015 года. Также там состоялась первая личная встреча президентов РФ и Украины. Лидеры проговорили полтора часа.

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