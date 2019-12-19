Путин порассуждал о возможности расформирования ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции порассуждал о возможности расформирования самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Журналист украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк задал вопрос о расформировании «оккупационных органов» управления в Донецке и Луганске.

«Представлявший Украину в Минске, после чего возникли минские соглашения, бывший президент [Петр] Порошенко настаивал, чтобы там были поставлены подписи руководителей непризнанных республик. Они меня за горло там взяли втроем. Но мы их уговорили. И они поставили там подписи», — ответил Путин.

По словам главы государства, на территории региона прошли выборы, на которые пришли люди и проголосовали. «И третье — в самих минских договоренностях прописано, на что они имеют право претендовать. Все закончится только внесением изменений в конституцию Украины. Тогда и будет закрытие границ», — добавил он.

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Также российский лидер отметил, что иностранных войск в Донбассе нет, а вся техника, которая есть в наличии ДНР и ЛНР, принадлежит этому региону. «Мне задают вопрос: а откуда у них танки, артиллерия? Во многих частях мира так. Все от стран, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная», — резюмировал Путин.

Силовая операция против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после смены власти в Киеве в феврале 2014 года, ведется украинскими властями с апреля 2014 года. За время вооруженного конфликта на юго-востоке страны погибли более 10 тысяч человек, более 30 тысяч пострадали, сотни тысяч местных жителей были переселены или бежали в другие страны. Киев обвиняет Россию в участии в боевых действиях на стороне ополчения, Москва это отрицает.

Решить конфликт стороны пытаются через соглашения, который были подписаны в Минске. Второе минское соглашение было согласовано 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате».

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