Немцы возложили ответственность за решение проблем на Меркель и Путина

Жители Германии посчитали, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель будут играть наиболее важные роли при решении глобальных проблем на международной арене. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом YouGov и опубликованного в газете Welt am Sonntag.

«Какие политики будут иметь наибольшую релевантность в 2020 году при решении крупных внешнеполитических проблем?» — цитирует вопрос социологов издание. 22 процента опрошенных отвели главную роль Меркель, 20 процентов — Путину. В тройку лидеров также попал президент Франции Эммануэль Макрон, которого назвали 19 процентов респондентов.

16 процентов участников исследования посчитали, что значимая роль в решении глобальных проблем будет принадлежать президенту США Дональду Трампу, 12 процентов назвали главу Еврокомиссии, бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен. 29 процентов выразили мнение, что никому из политиков не удастся справиться с текущими вызовами.

Ранее в декабре британская газета Financial Times включила Владимира Путина в список 50 человек, определивших облик десятилетия. В рейтинг также вошли президенты США Дональд Трамп и Барак Обама, Меркель, Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.

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