Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента, «чтобы разгрузить главу государства». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром», — написал политик.

Кроме того, Жириновский поддержал идею убрать из Конституции принцип двух сроков подряд для главы государства.

В ходе ежегодной пресс-конференции российский лидер Владимир Путин, комментируя вопрос о целесообразности внесения изменений в Конституцию России, заявил, что можно было бы убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество сроков, в течение которых может править глава государства. Позже он уточнил, что с этим решением спешить нельзя, и обратил внимание на необходимость обсуждения этого вопроса.

Согласно конституции, один и тот же человек не может занимать президентский пост больше двух сроков подряд. Однако закон допускает переизбрание на третий и четвертый сроки, если между вторым и третьим был перерыв.

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