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Путин отказался оценивать губернаторов по улыбкам жителей

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Владимир Жириновский

Президент России Владимир Путин не поддержал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивать работу губернаторов по записям видеокамер и улыбкам местных жителей. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщает РИА Новости.

Выступая на заседании Госсовета, посвященного развитию конкуренции, Жириновский предложил главе государства: «Дайте указание: веб-камеры стоят по всей стране, если хотите определить, хорошо ли работает губернатор, нужно делать снимки. Допустим, на завтра, 6 апреля, идут на работу… Посмотрите, где самые радостные лица, вот там хороший губернатор, а где самые мрачные, недовольные, раздраженные, злые — это самая лучшая оценка работы губернатора и мэра».

Политик указал, что «отчеты фальшивые и эти цифры» не нужны. «Пускай будет цифровая социология, пусть вам покажут, а то камеры работают только на уголовный розыск, пусть они на вас работают, чтобы вы видели, чего хотят наши граждане», — сказал Жириновский.

«Думаю, что если мы такие критерии введем, завтра все будут улыбаться, но вряд ли это отразит реальное состояние дел в экономике региона. Но за ваше предложение спасибо», — отреагировал Путин.

В ноябре прошлого года президент подписал указ, который устанавливает критерии оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. Среди новых показателей в перечне появились: доля населения с доходами ниже прожиточного минимума субъекта РФ, коэффициент доступности жилья, соотношение доходов населения и набора основных товаров и услуг, качество и доступность ЖКХ. Еще один критерий — оценка населением работы региональных властей — в будет применяться только до 1 августа 2018 года. После этой даты население, по указу, будет оценивать уже условия в регионе для самореализации, в том числе детей, удовлетворенность услугами в сфере образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания.

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