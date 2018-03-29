Кремль отказался «показательно» увольнять Тулеева

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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев может покинуть свой пост ближе к концу весны. Решение об его увольнении было принято до трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», но показательная отставка в ближайшее время не планируется, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По словам собеседников агентства, если губернатора уволят сейчас, то это будет выглядеть как решение, принятое под давлением. Другой причиной, по которой не планируется «показательная» отставка Тулеева, стало то, что у него «много заслуг».

Во время встречи с родственниками погибших в кемеровском ТЦ Владимир Путин, отвечая на вопрос об отставке Тулеева, заявил, что это «не делается для красного словца на фоне трагедии». Он отметил, что для начала нужно выяснить, кто виноват в случившемся.

Утром 27 марта у здания областной администрации в Кемерове прошел митинг, участники которого требовали от чиновников рассказать правду о пожаре, а также требовали отправить в отставку главу региона. Тулеев на мероприятие не приехал, а протестующих назвал «постоянными бузотерами». В кемеровской администрации пояснили, что кортеж губернатора мешал бы спасательной операции.

Пожар в торговом центре произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе дети.

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