Заместитель Тулеева одобрил его решение проигнорировать митинг в Кемерове

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев правильно поступил, когда решил не приезжать на митинг, который проходил около городской администрации. Такое мнение высказал его заместитель Владимир Чернов, передает РИА Новости.

«У него сейчас запланирован ряд встреч непосредственно с семьями пострадавших родственников. Они начинаются с сегодняшнего дня, конечно, по желанию родственников. Он будет в первую очередь разговаривать с ними», — пояснил Чернов и добавил, что «если где-то возникает критика, что губернатор не появился на данном митинге, — думаю, это решение было правильным».

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На мининге присутствовал вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Извиняясь перед родственниками погибших, он встал на колени. Чернов на следующий день заявил, что собравшиеся на площади хотели дискредитировать власть.

Тулеев о митингующих высказался так: «Это вообще не родственники погибших, это постоянные бузотеры. Это святотатство, когда горе, а ты пытаешься решить свои проблемы».

Стихийный митинг в Кемерове прошел 27 марта. На площади в центре города люди собрались после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека. Горожане требовали от чиновников рассказать правду о случившемся в ТЦ, а от главы региона Амана Тулеева — уйти в отставку.

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