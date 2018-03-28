Вице-губернатор Кузбасса обвинил митингующих в попытке дискредитировать власть

Целью прошедшего накануне стихийного митинга в Кемерове могла быть дискредитация властей, считает первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы делаем выводы, что это была четкая, спланированная акция, направленная на дискредитацию власти… Очень много было "подогретой молодежи"… Люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают», — отметил Чернов.

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Утром 27 марта у здания областной администрации в Кемерове прошла незапланированная массовая акция горожан, потребовавших от чиновников рассказать правду о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Собравшиеся ждали, что перед ними выступит глава региона Аман Тулеев, и потребовали его отставки. В итоге с жителями встретились мэр Кемерова Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев, который встал на колени и попросил прощения.

Не приехавший на митинг Тулеев обвинил протестующих в том, что они не родственники погибших, а «постоянные бузотеры».

Днем 25 марта в «Зимней вишне» произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадавшими числятся 76 человек, 14 из которых остаются в больницах.

Основная версия случившегося — неисправность проводки. По версии следствия, в здании не работали аварийные выходы, а пожарная сигнализация была выключена. Заведено уголовное дело по трем статьям. Пятерым задержанным предъявлены обвинения.

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