Тулеев начал встречаться с семьями погибших при пожаре

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев начал встречаться с родственниками погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС в среду, 28 марта.

«Примите слова глубокой скорби и сочувствия в связи с трагической гибелью ваших детей, родных, близких. Разделяю горе, понимаю, что никакие слова не смогут залечить боль утраты. Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам пережить эти страшные дни и не оставим вас наедине со своей бедой», — сказал глава региона.

Первые просьбы, озвученные людьми в ходе встреч, глава Кузбасса уже поручил исполнить, уточняет агентство — например, об организации санаторно-курортного лечения для матери двоих погибших детей. Также родственники погибших обращаются с вопросами, связанными с порядком похоронных мероприятий, расходованием материнского капитала и решением бытовых проблем.

Ранее в среду Тулеев записал видеообращение к гражданам, в котором в том числе сообщил, что семьям пострадавших и погибших окажут денежную помощь. Ее максимальный размер составляет пять миллионов рублей.

Утром 27 марта у здания областной администрации в Кемерове прошел митинг, участники которого требовали от чиновников рассказать правду о пожаре, а также требовали отправить в отставку главу региона. Тулеев на мероприятие не приехал, а протестующих назвал «постоянными бузотерами».

Пожар, произошедший 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

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