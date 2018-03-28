Тулеев рассказал об идущей со всех сторон травле

Пресс-служба АКО / YouTube

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев записал видеообращение к гражданам, в котором сообщил, что весь мир скорбит вместе с россиянами по погибшим в Кемерове, а также рассказал о неких силах, которые пытаются нажиться на произошедшем. Видеозапись опубликована на YouTube-канале пресс-служба областной администрации.

«Вокруг нее [трагедии] определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, на чужом горе нажиться. <…> Просто травля уже идет. Они уже пошли по семьям погибших, даже с ними уже начинают работать», — сказал глава региона, упомянув при этом украинского пранкера Евгения Вольнова, который звонил в морги, представлялся судмедэкспертом и говорил о 300 жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Также Тулеев отметил, что ночью в среду, 28 марта, ему сообщили о минировании пяти зданий в Кемерове. «Мы четко понимаем, что это все глубоко продуманно и делается специально, чтобы взбудоражить людей, натравить одну часть населения на другую», — прокомментировал он этот инцидент.

Затем губернатор рассказал о выплатах семьям пострадавших и погибших. По его словам, за каждого погибшего семья получит

по пять миллионов рублей. За легкое ранение в пожаре причитается 200 тысяч рублей, за тяжелое — 400 тысяч.

27 марта Тулеев назвал участников стихийного митинга в Кемерове бузотерами, которые не имеют отношения к жертвам пожара, а пришли на акцию просто повозмущаться. В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным глава региона подчеркивал, что после пожара в Кемерово «вся оппозиционная сила в момент приехала».

Днем 25 марта загорелся кемеровский торговый центр «Зимняя вишня», в результате чего погибли 64 человека.

Основная версия случившегося — неисправность проводки. По версии следствия, в ТЦ не работали аварийные выходы и пожарная сигнализация. Заведено уголовное дело по трем статьям. Пятерым задержанным предъявлены обвинения.

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