Тулеев рассказал о лжеминировании шахт Кузбасса

Неизвестные сообщили о минировании шахт «Юбилейная», «Антоновская» и «Полосухинская» в Кемеровской области, однако проверки показали, что сигналы были ложными, заявил губернатор Аман Тулеев. Его слова в среду, 28 марта, приводит ТАСС.

«Шахта "Юбилейная", два раза анонимные звонки: "Шахта заминирована"... Мы обязаны шахтеров поднимать. Мы знаем, что это анонимный звонок, но обязаны. Только подняли, спускаем, только спустили — снова: "Шахта заминирована"», — сказал Тулеев, обращаясь к жителям.

Губернатор отметил, что оперативные службы пока не могут отследить эти звонки. По его мнению, это делается специально, чтобы озлобить людей. «Ну, попробуй: оделся, пошел в шахту, только спустился — подняли. Ну, какое настроение у людей?» — пояснил Тулеев.

Сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб в ночь на среду также проверили помещения двух кафе, торгового центра и бара в Кемерове после сообщений о минировании. Все вызовы оказались ложными, уточняет агентство.

Накануне президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Трагедия, произошедшая 25 марта, унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Следственный комитет ведет расследование по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности.

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