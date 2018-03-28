Путин поручил «без кампанейщины» проверить все торговые центры

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал проверить деятельность развлекательных торговых центров. Об этом в среду, 28 марта, сообщает РИА Новости.
Путин начал совещание с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в Кемерово.
«Дмитрий Анатольевич, мы говорили с вами, и я, будучи в Кемерове, разговаривал с коллегами, нужно посмотреть на деятельность развлекательных торговых центров подобного рода. Нужно чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины, но безопасность должна быть обеспечена — это совершенно очевидно», — обратился Путин к премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Глава государства также предложил проанализировать действующее законодательство. «Понятно, что мы не будем менять правила, связанные с либерализацией в сфере экономики. Действующая нормативная база дает возможность делать все для обеспечения безопасности людей», — указал он. Однако предложил провести консультации с объединениями предпринимателей, если это понадобится.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека.
По данным следователей, основная причина возгорания — замыкание электропроводки. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности. Следователи утверждают, что в «Зимней вишне» не работали аварийные выходы, а также пожарная сигнализация.