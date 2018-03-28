Прибывший одним из первых спасатель рассказал о увиденном в «Зимней вишне»

У кемеровских пожарных, прибывших первыми к горящему торговому центру «Зимняя вишня», не было информации о точном числе находящихся внутри людей, в частности, в кинозалах. Об этом пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на начальника кемеровской пожарно-спасательной части № 1 Игоря Сорокина.

«Самое страшное было то, что внутри находились дети. Было плотное задымление, высокие температуры», — вспоминал он.

Мужчина утверждает, что сам спас двоих. «Мы двигались по центральной лестнице. Увидел на третьем этаже сидящую на корточках женщину, закрывавшую лицо руками. Спросил, как она себя чувствует, в ответ та махнула головой. Мы надели ей на голову спасательное устройство и вывели к скорой помощи», — рассказал он. Второй его спасенной была застрявшая в лифте посетительница ТЦ, ее пожарный высвободил, разбив топором стекла и ограждения лифтовой шахты.

Накануне, 27 марта, родственники погибших в пожаре встретились с полковником МЧС Сергеем Яковлевым, который должен был рассказать, как проводилась эвакуация здания. Он не смог внятно ответить на вопрос, почему пожарные не стали ломать закрытые двери кинотеатра после того, как им сообщили о находящихся внутри еще живых детях. При этом Яковлев отметил, что на территории «Зимней вишни» его подчиненные тренировались тушить пожары в крупных комплексах.

В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В списке пропавших числятся еще 77 человек.

Основная версия случившегося — неисправность проводки. Следователи предполагают, что ТЦ не работали аварийные выходы, а пожарная сигнализация была выключена. Заведено уголовное дело по трем статьям. Всем пятерым задержанным предъявлены обвинения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!