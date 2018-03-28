Кремль отказался комментировать поведение кемеровских властей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку поведению и заявлениям кемеровских властей, прозвучавших после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Его слова в среду, 28 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Главное — детально разобраться в том, что произошло, выяснить причины того, что произошло, и потом обдуманно уже давать какие-то оценки. Большего я сказать не могу и не буду», — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать, в частности, заявление вице-губернатора Кузбасса Владимира Чернова, обвинившего митингующих в Кемерове в попытке дискредитировать власть.

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«Хотел бы обратить ваше внимание на слова президента, когда он встречался с инициативной группой кемеровчан, когда Путин приехал на встречу с ними в морг судмедэкспертизы, где они сверяли списки. Путин сказал, что какие-то решения, какие-то оценки давать скоропалительно и под камеры вряд ли уместно», — напомнил Песков.

Представитель Кремля также отказался комментировать заявления губернатора области Амана Тулеева. «Вряд ли могу давать оценку действиям администрации Кемерово в эти критические дни, это не моя работа. Я не являюсь пресс-секретарем Тулеева», — сказал Песков.

Утром 27 марта у здания областной администрации в Кемерове прошла стихийная массовая акция горожан, потребовавших от чиновников рассказать правду о пожаре в «Зимней вишне». Собравшиеся ждали, что перед ними выступит глава региона, и потребовали его отставки. Однако Тулеев не приехал и обвинил протестующих в том, что они не родственники погибших, а «постоянные бузотеры».

Прибывший в Кемерово президент России встретился с инициативной группой в холле морга местной медико-санитарной части. Жители спросили президента, не планируется ли отставка губернатора. «Нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», — ответил Путин.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался днем 25 марта. Погибли как минимум 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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