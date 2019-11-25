Жириновский предложил расширить пределы допустимой самообороны

Глава ЛДПР Владимир Жириновский собрался внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы допустимой самообороны. Об этом сообщила газета «Известия».

Так, он предложил дополнить статью 37 УК («Необходимая оборона») пунктом о том, что превышением пределов самообороны нельзя считать действия, направленные на защиту себя и родных от насилия или его угрозы, а также направленные на защиту имущества.

Жириновский отметил, что граждане часто попадают в тюрьму из-за превышения пределов самообороны, если ущерб оказывается больше, чем угроза. По его мнению, система этой оценки угрозы размыта. Он добавил, что на практике полноценный отпор можно давать только вооруженному человеку, а защищаться от нападающих без оружия уже опасно.

В качестве примера политик привел законодательство США, согласно которому, если человек проникает незаконно в дом, его могут убить. По словам главы ЛДПР, владельцу жилья за это ничего не будет, потому что «когда в дом вламываются чужие люди, невозможно оценить, вооружены они или нет, всерьез они или просто пугают».

19 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что в официальном ответе российского правительства ЕСПЧ сказано, что масштабы домашнего насилия в России «сильно преувеличены», а мужчины больше страдают от дискриминации, поскольку «находятся в меньшинстве и от них не ожидается просьб о защите от жестокого обращения со стороны членов семьи, особенно если они страдают от лица противоположного пола». В ответ на это Минюст России заявил, что его ответ ЕСПЧ относительно уровня домашнего насилия был искажен.

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