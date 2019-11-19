В России оценили масштабы домашнего насилия

Российское правительство считает, что масштабы домашнего насилия в России «сильно преувеличены» — это следует из официального ответа Минюста в ЕСПЧ, где рассматриваются дела четырех пострадавших женщин. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Суд спросил, существует ли в России законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв, а также признают ли российские власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин. Последним вопросом в списке было «Есть ли в стране системная проблема нарушения прав женщин и требует ли она общих мер?».

В ответе правительства на английском языке, подписанном замминистра юстиции Михаилом Гальпериным, говорится, что «посягательство на физическое лицо карается независимо от пола потерпевшего», и того, было ли оно совершено членами семьи, партнерами или третьими лицами (здесь и далее перевод «Коммерсантъ»). При этом авторы документа признают, что в России домашнее насилие «никогда не рассматривалось в качестве отдельного преступления», однако указывают, что в УК и КоАП «более 40 уголовных и не менее пяти административных положений, которые касаются различных актов насилия».

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Отмечается, что, по мнению российских властей, мужчины больше страдают от дискриминации, так как «находятся в меньшинстве и от них не ожидается просьб о защите от жестокого обращения со стороны членов семьи, особенно если они страдают от лица противоположного пола». В документе также сказано, что по статистике о насильственных преступлениях, которые повлекли тяжкие последствия для здоровья или смерть, «большинство пострадавших являются мужчинами».

Авторы документа утверждают, что Россия «полностью выполнила обязательства по созданию законодательной базы, эффективно решающей проблему домашнего насилия» и считают, что России не нужен отдельный закон, ссылаясь на то, что «чрезмерное вмешательство государства в частную и семейную жизнь нарушает право личности на неприкосновенность частной жизни». В ответе отмечается, что пострадавшие женщины пытаются «подорвать правовые механизмы, уже существующие в российском законодательстве, а также усилия правительства для улучшения ситуации».

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ЕСПЧ направил российскому правительству вопросы летом 2019 года, они касались дел четырех россиянок, которые пожаловались на неспособность властей защитить их от домашнего насилия и дискриминации. Отмечается, что истории широко освещались в СМИ. Так, Маргарите Грачевой муж отрубил кисти рук — его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Наталью Туникову регулярно избивал партнер, а когда он попытался сбросить ее с 16-го этажа, женщина ударила его ножом — Туникову признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но позднее амнистировали. Елена Гершман пережила девять эпизодов тяжелых избиений со стороны бывшего супруга, но из-за декриминализации домашнего насилия ей отказали в возбуждении уголовного дела. Ирину Петракову избивал и насиловал муж; он продолжал ее преследовать и бить даже после развода. Его приговорили к общественным работам после избиения Петраковой в зале суда, но и это наказание было отменено. Женщины подали жалобы независимо друг от друга и в разные годы.

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