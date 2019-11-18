Россиянок захотели защитить от преследования

Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, одна из которых — уточнение понятия «преследование». Об этом рассказала соавтор законопроекта Оксана Пушкина, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Под преследованием понимаются «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, выражающиеся в поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными способами, посещении места работы, учебы пострадавшего, а также места его проживания, в том случае, если пострадавший находится не по месту совместного проживания с нарушителем». Кроме того, под это определение попадают любые действия, из-за которых потенциальная жертва может испытать страх за свою безопасность.

Среди других поправок — запрет общественным организациям, занимающимся профилактикой насилия в семье, информировать правоохранительные органы о случаях насилия без согласия жертвы. В документе сказано, что это нарушит права тех, кто подвергся насилию.

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Пушкина отметила, что поправки к законопроекту также внесут министерства, общественные организации и кризисные центры. В справке к документу говорится, что закон о профилактике семейно-бытового насилия предлагают принять 55 субъектов Российской Федерации из 85.

Ранее Пушкина сообщила, что соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия в России получали угрозы. Из-за этого они обратились в правоохранительные органы. В частности, угрозы начали поступать в адрес адвоката Алексея Першина и членов его семьи. «Похожие угрозы приходят ко мне и в адрес других соавторов закона», — поделилась Пушкина, добавив, что это касается также некоторых депутатов и сенаторов.

В настоящий момент в России нет закона по профилактике и борьбе с семейно-бытовым насилием. В 2017-м вступил в силу закон о декриминализации побоев. Согласно принятым поправкам, совершенные впервые побои относятся к административным правонарушениям. Правозащитники посчитали введение такой нормы ошибкой.

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