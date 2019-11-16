Соавторы закона о бытовом насилии заявили об угрозах

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия в России получали угрозы. Из-за этого они обратились в правоохранительные органы. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Ее слова приводит РИА Новости.

В частности, угрозы начали поступать в адрес адвоката Алексея Першина и членов его семьи. «Похожие угрозы приходят ко мне и в адрес других соавторов закона», — поделилась Пушкина, добавив, что это касается также некоторых депутатов и сенаторов.

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Она заверила, что понимает, «кто стоит за этой хорошо организованной и финансируемой структурой», но не стала уточнять, что имеет в виду. Полиция проведет проверку.

В настоящий момент в России нет закона по профилактике и борьбе с семейно-бытовым насилием. В 2017-м вступил в силу закон о декриминализации побоев. Согласно принятым поправкам, совершенные впервые побои относятся к административным правонарушениям. Через год стало известно о всплеске домашнего насилия. Правозащитники посчитали введение такой нормы ошибкой.

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