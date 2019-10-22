Российских студентов заставили выступить против закона о домашнем насилии

Студентов Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ) заставили голосовать в интернете против закона о домашнем насилии и посмотреть конспирологическое видео о заговоре против института семьи в России. Об этом в своем Facebook написала общественница Алена Попова со ссылкой на одну из своих подписчиц.

В переписке с активисткой девушка сообщила, что в ее вузе преподавательница физкультуры «попросила разослать всему факультету психологии» ссылки на голосование о необходимости принять закон и ответить «нет» и «не поддерживаю». Собеседница Поповой отметила, что свою просьбу педагог объяснила тем, что такая инициатива — это «чей-то бизнес».

Помимо ссылок на опросы учащимся прислали видеозапись, снятую движением «Суть времени», которое позиционирует себя как патриотическое. В ролике говорилось, что закон о домашнем насилии якобы опасен, потому в нем предлагается ввести ответственность за психологическое насилие, а также выселять мужчин из квартир по охранному ордеру. «Под вопли об избиении женщин протаскивают нормы, по которым мужчину можно признать насильником только за то, что он борщ не похвалил», — сказано в видео.

В движении добавили, что «за пощечину слишком жестоко наказывать двумя годами тюрьмы», и отметили, что в российском законодательстве больше 40 статей, защищающих человека от физического насилия.

Алена Попова намерена обратиться Рособрнадзор и ОмГПУ за объяснениями.

Россия — одно из немногих государств в мире, где нет закона по профилактике и борьбе с семейно-бытовым насилием. В стране мало кризисных центров для жертв, где человек может получить психологическую помощь и написать заявление в полицию. После принятия закона о декриминализации домашних побоев агрессора обычно наказывают штрафом в пять тысяч рублей, который выплачивается из семейного бюджета. Но чаще полицейские просто не реагируют на жалобы женщин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!