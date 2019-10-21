В Госдуме раскрыли масштабы домашнего насилия

Чаще всего от домашнего насилия в России страдают женщины, однако погибают в результате скандалов в семье в основном мужчины. Об этом заявил профессор кафедры уголовного права Санкт-Петербургского государственного университета (СпбГУ) Владислав Шепельков на основании результатов всероссийского опроса в ходе парламентских слушаниях в Госдуме, сообщает «Парламентская газета».

Так, доля пострадавших от домашнего насилия женщин составляет примерно 75 процентов, тогда как в последние годы две трети жертв насилия со смертельным исходом составляли мужчины. При этом отмечается, что в среднем от насилия в семье в течение последнего года страдал каждый 40-й опрошенный, две трети респондентов страдают от так называемого супружеского насилия. Кроме того, почти 16 процентов признались, что подвергались насилию в детском возрасте.

Отмечается, что уголовные дела возбуждают в 56 процентах случаев — заявления могут «потеряться» на разных этапах. Многие потерпевшие вскоре после обращения в полицию забирают заявления.

Так, около 84 процентов опрошенных выступили за принятие закона о профилактике домашнего насилия. 56 процентов женщин, которым приходилось обращаться за помощью в связи с домашним насилием в различные службы, оказались не удовлетворены их работой.

Ранее россиянам объяснили необходимость закона о профилактике домашнего насилия. Так, по словам депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, Россия — одна из немногих стран, где нет закона, который систематизировал бы работу органов в направлении профилактики семейно-бытового насилия. Она отметила, что в России практически нет кризисных центров для жертв домашнего насилия, где они могли бы получить психологическую помощь и подать заявления в полицию. Закон о профилактике семейно-бытового насилия предполагает целую систему подобных центров, подчеркнула депутат.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru