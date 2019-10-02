Россиянку приговорили к ограничению свободы за убийство мучившего ее 40 лет мужа

Суд в Коми приговорил жительницу села Объячево к восьми месяцам ограничения свободы за убийство мужа, который 40 лет издевался над ней и применял насилие. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

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По данным агентства, с 1979 года мужчина постоянно скандалил с женой, оскорблял ее, бил и издевался. Из-за этого женщина все время находилась в психотравмирующей ситуации.

В конце марта — начале апреля между супругами произошла очередная ссора. На почве ревности муж угрожал убить жену и приставил к ее горлу нож. Женщина решила, что мужчина может действительно сделать это. Поэтому, когда он лег на диван, женщина, «находясь в состоянии кумулятивного аффекта», несколько раз ударила его по голове кувалдой, и тот в итоге умер от открытой черепно-мозговой травмы.

На суде россиянка признала вину.

Россия входит в число 18 стран, чьи законы хуже всего защищают женщин от насилия. Российские жертвы домашнего насилия законодательно не защищены от агрессоров, полиция часто игнорирует обращения пострадавших. За побои партнеру грозит административное наказание, чаще всего в виде штрафа в пять тысяч рублей, который обычно выплачивается из семейного бюджета.

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