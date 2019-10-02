Россиянин убил своих детей после ссоры с женой

В Саратове 30-летний местный житель убил своих детей после ссоры с женой и погиб сам. Перед этим он сделал селфи с детьми и оставил записку, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Мужчина и дети погибли 1 октября. Их нашли под окнами собственного дома на Белоглинской улице. По информации ТАСС, годовалый мальчик и его отец погибли на месте, четырехлетняя девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии и скончалась в больнице.

«Мужчина оставил <...> записку, в которой возложил вину на жену, упомянул тещу, считая, что она помогла разрушить жизнь дочери», — добавил собеседник РИА Новости, уточнив, что, по предварительным данным, незадолго до падения мужчина также отправил селфи с детьми жене на телефон. Семья характеризовалась как положительная и материально обеспеченная.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее стало известно, что в России более 80 процентов преступлений против детей до 18 лет совершаются родственниками и близкими людьми, половина из них — в состоянии алкогольного опьянения взрослых. Чаще всего (70 процентов) виновными в истязаниях, побоях, избиениях и убийствах признавали отцов, отчимов, сожителей матерей, дедушек и братьев.

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