Главной угрозой для российских детей оказались их же родственники

В России более 80 процентов преступлений против детей до 18 лет совершаются родственниками и близкими людьми, половина из них — в состоянии алкогольного опьянения взрослых. Об этом сообщила «Новая Газета», изучившая более 400 судебных решений, связанных с подобными преступлениями.

Издание проанализировало судебные решения, вынесенные с января 2016 года по июнь 2019 года. Случаи, когда вина подсудимых не была доказана, исключили из выборки. Чаще всего (70 процентов) виновными в истязаниях, побоях, избиениях и убийствах признавали отцов, отчимов, сожителей матерей, дедушек, дядь и братьев. В 14 процентах решений жертвами подсудимых также были их жены или сожительницы.

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Чаще всего поводами для избиений в воспитательных целях становятся мелкие провинности либо неприязнь. Детей били за громкий плач, нежелание ложиться спать, идти домой, за плохие оценки в школе, за то, что ребенок не включил телевизор или мешал его смотреть. Также детей избивали за рвоту во время еды и с целью «отучения от грудного вскармливания».

Для 40 процентов избивших или убивших ребенка суды признавали смягчающим обстоятельством беременность или наличие других детей. Если здоровью детей не был причинен тяжкий вред, подсудимые получали условные сроки, несмотря на то, что истязания могли длиться несколько лет. Суд прекращал уголовные дела, если подсудимые мирились с пострадавшими, при этом решение о примирении за ребенка мог принять его представитель. Как пишет газета, после декриминализации закона о домашнем насилии уголовной ответственности избегают в том числе и те, кто истязает детей длительное время.

Ранее стало известно, что больше всего случаев жестокого обращения с детьми в 2018 году было зафиксировано в Пермском крае и Архангельской области. В прошлом году в Пермском крае зафиксировали 159 случаев жестокого обращения с детьми, в Архангельской области и Краснодарском крае — по 55 случаев, в Оренбургской области — 53 случая, в Кировской области — 46 случаев.

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