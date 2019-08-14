Главный защитник детей в российском регионе разрешил их шлепать

Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков разрешил шлепать детей в воспитательных целях и заявил, что не считает это насилием. Об этом он сообщил Telegram-каналу «Подъем».

«Я не исключаю, что физический контакт возможен, но главное, чтобы он не причинял ребенку боль и страдания. Может быть, это и шлепок, но не причиняющий боли. Я бы это насилием не назвал. Но это крайний случай», — объяснил омбудсмен.

По словам Морокова, до двух лет вторая сигнальная система у детей не сформирована, но ребенку надо объяснить его ошибку. Такой контакт даст ребенку понять, что он неправ, добавил омбудсмен.

Ранее в августе стали известны регионы, где в 2018 году было зафиксировано больше всего случаев жестокого обращения с детьми. Это Пермский и Краснодарский края, а также Архангельская область. В прошлом году в Пермском крае зафиксировали 159 случаев жестокого обращения с детьми, в Архангельской области и Краснодарском крае — по 55 случаев, в Оренбургской области — 53 случая, в Кировской области — 46 случаев.

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