Россиянка избила трехлетнюю дочь соседки молотком для отбивания мяса

В поселке Мга Ленинградской области жильцы одного из подъездов нашли у дверей квартиры избитую трехлетнюю девочку, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону. Они услышали плач ребенка и вызвали полицию.

Следователи задержали 57-летнюю местную жительницу, которая приглядывала за девочкой, пока матери не было. По версии следствия, женщина несколько раз ударила девочку по голове и другим частям тела. Предположительно, для этого она использовала кухонный молоток для отбивания мяса.

Как пишет 47news, задержанной оказалась соседка матери девочки. 32-летняя мать ребенка познакомилась с ней в тот же день и пришла в гости, женщины решили выпить. Позднее она ушла из квартиры, оставив дочь со знакомой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «в», «з» части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетней, с применением предметов, используемых в качестве оружия»). В отношении матери девочки составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Ранее в Махачкале после побоев умерла четырехлетняя девочка. В преступлении заподозрили ее 36-летнюю мачеху, женщине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Девочка была травмирована «неоднократно, получая удары тупым предметом по голове». На разных частях тела ребенка обнаружили следы старых побоев.

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