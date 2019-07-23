Россиянка до смерти забила четырехлетнюю падчерицу

В Махачкале после побоев умерла четырехлетняя девочка. В преступлении заподозрили ее 36-летнюю мачеху, женщине предъявлено обвинение. Об этом сообщается в официальном аккаунте МВД по Дагестану в Instagram.

Как выяснили полицейские, 27 января около 16:00 жительница поселка Сулак побила падчерицу, которая жила вместе с ней. Из-за полученных травм девочку госпитализировали. Через несколько дней она умерла в больнице.

Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что смерть наступила из-за тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, повредившей мозг. Установлено, что девочка была травмирована «неоднократно, получая удары тупым предметом по голове». На разных частях тела ребенка обнаружили следы старых побоев.

Мачехе девочки предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).

4 июля в Назрани в больницу доставили семилетнюю Аишу с ушибами, травмами, следами укусов и ожогов. Главной подозреваемой по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью стала родная тетя девочки по линии отца, с которой Аиша жила последние полгода без оформления документов об опеке. Женщина отрицает вину и утверждает, что Аиша упала в канализационную яму, а до этого залезла в кастрюлю с супом. Московские медики готовят девочку к операции по ампутации правой руки.

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