Тетке избитой девочки в Ингушетии предъявили обвинения

Жительнице Ингушетии Макке Ганиевой, предположительно пытавшую свою семилетнюю племянницу Аишу А., предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, женщина с ноября 2018 по 3 июля 2019 года систематически била девочку ремнем и отрезком шланга по голове и туловищу. 4 июля ребенок был госпитализирован с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей.

Материалы по теме «Врачи несли ей шоколадки и плакали» Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию

Ганиева заявила, что девочка якобы упала в канализационную яму, а до этого сама залезла в кастрюлю с горячим супом. 6 июля сообщалось, что женщину задержали и позднее отправили в СИЗО по подозрению в избиении племянницы.

Ранее 12 июля стало известно, что Ганиева в 2010 году получила тюремный срок за то, что ранила ножом мужчину в живот во время конфликта после ДТП. Суд приговорил женщину к 3,5 года лишения свободы, однако, поскольку она примирилась с пострадавшим и согласилась с обвинением, реальный срок был заменен на условный с испытательным сроком в три года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



