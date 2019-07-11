Пережившая пытки девочка из Ингушетии начала нормально есть и стала активнее

Состояние семилетней девочки из Ингушетии Аиши Ажиговой, которую, предположительно, истязали родственники, улучшается. Она стала активнее, сообщили РИА Новости в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

«Девочка стала активнее и начала лучше есть, в том числе и мороженое. Комплексная терапия продолжается», — отметили в пресс-службе.

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Ранее в НИИ говорили, что у ребенка восстанавливается левая рука, но в правой полностью нарушен кровоток, и ее, скорее всего, придется ампутировать — вопрос только в том, насколько высоко. Также в ходе обследования медики обнаружили старые переломы ребер и травмы позвоночника.

С малышкой работают в том числе хирурги, реаниматологи, педиатры и психологи. Она находилась на консервативном лечении, проходила курс физиотерапии и оксигенации, получала сосудистые препараты. У нее замечены грубые изменения мышц плеча и предплечья, выражен сухой некроз пальцев правой кисти.

Аиша Ажигова поступила в детскую больницу Назрани 4 июля. На ее теле было множество травм, ожогов, порезов, шрамов и укусов. Ее прооперировали и отправили на дальнейшее лечение в Москву.

По факту обнаружения травм на ее теле возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Арестована ее родная тетя по линии отца, с которой девочка жила последние полгода. По словам Аиши, родственница иногда била ее. Сама же женщина говорила, что малышка якобы сама села в кастрюлю с борщом, а позднее упала в канализационную яму.

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