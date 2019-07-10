Врачи поборются за «каждый сантиметр» руки пережившей пытки девочки из Ингушетии

Московские врачи решают, насколько высоко необходимо ампутировать правую руку семилетней девочки из Ингушетии Аиши Ажиговой, которую, предположительно, мучили родственники. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

У ребенка полностью нарушено кровоснабжение правого предплечья и кисти. Недавно «заработали коллатерали плечевой артерии в области правого локтевого сгиба», и медики пытаются спасти малышке «каждый сантиметр» руки. «Четкой границы уровня необратимых изменений на плече и предплечье еще нет, что важно для определения уровня резекции», — говорится в сообщении.

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В НИИ отметили, что состояние пациентки стабилизировалось, уровень маркеров воспаления в крови снизился почти до нормы. Наметился небольшой прогресс в лечении левой руки. С девочкой работают в том числе хирурги, реаниматологи, педиатры и психологи.

Ранее, 8 июля, сообщалось, что врачи рассматривают вариант ампутации кисти правой руки, и изначальный положительный прогноз о том, что ее можно сохранить, не оправдался. Девочка находилась на консервативном лечении, получала сосудистые препараты, проходила курс физиотерапии и оксигенации. У нее был выражен сухой некроз пальцев правой кисти, замечены грубые изменения мышц плеча и предплечья.

Аиша Ажигова была доставлена в больницу Назрани 4 июля с множественными ушибами, травмами, следами от ожогов и укусов. Было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Главной подозреваемой стала ее родная тетя по линии отца — последние полгода малышка жила с ней без оформления документов об опеке. Суд в Ингушетии арестовал ее на два месяца. Сама женщина отрицает свою вину и утверждает, что девочка якобы упала в канализационную яму, а до этого сама залезла в кастрюлю с супом. В рамках расследования также проверяется работа участкового врача и органов опеки.

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