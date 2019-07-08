Изувеченная девочка из Ингушетии лишится кисти руки

Пострадавшей в Ингушетии девочке, возможно, придется ампутировать кисть правой руки. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, передает «Интерфакс».

Кузнецова отметила, что врачи борются «за каждый миллиметр», но первоначально положительный прогноз не оправдывается. По словам омбудсмена, сейчас врачи борются за левую руку.

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4 июля в одну из больниц Назрани доставили 7-летнюю девочку Аишу с множественными ушибами и травмами. По факту обнаружения травм на ее теле возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. По подозрению в совершении преступления была арестована ее родная тетя по линии отца, с которой девочка жила последние полгода. Женщина утверждала, что Аиша якобы упала в канализационную яму, а до этого сама залезла в кастрюлю с борщом.

6 июля сообщалось, что врачам, возможно, удастся сохранить правую кисть девочки, так как в ней начало восстанавливаться кровообращение. На следующий день стало известно, что позитивные прогнозы, которые врачи ставили изначально, не подтвердились.

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