Появились подробности лечения изувеченной девочки из Ингушетии

Семилетнюю избитую девочку из Ингушетии перевели на консервативное лечение в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав республики.

Пациентка получает сосудистые препараты, физиотерапию и оксигенацию, уточнили в ведомстве. «Тактика ведения девочки определяется консилиумом врачей центра Рошаля», — добавил собеседник агентства.

Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова ранее 7 июля сообщила, что позитивные прогнозы, которые врачи изначально ставили девочке, не подтвердились. «Скорее всего, придется принимать тяжелые решения», — признала омбудсмен.

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В центре Рошаля сообщали, что состояние ребенка остается тяжелым и улучшения ситуации с руками, которым грозит ампутация, пока не наблюдается. Специалисты отметили, что у девочки выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья, но врачи пока решили отложить операцию.

Девочка поступила в детскую больницу Назрани 4 июля, на ее теле было обнаружено множество ожогов, порезов, шрамов и укусов. Врачи прооперировали ее и направили на лечение в Москву. В московском НИИ у ребенка также нашли старые переломы ребер и травмы позвоночника.

По факту обнаружения травм на теле маленькой пациентки возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. По подозрению в совершении этого преступления была арестована ее родная тетя по линии отца, с которой девочка жила последние полгода. Женщина утверждала, что малышка якобы упала в канализационную яму, а до этого сама залезла в кастрюлю с борщом.

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