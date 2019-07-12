Обвиняемая в пытках девочки из Ингушетии оказалась причастна к поножовщине

Макка Ганиева, обвиняемая в избиении 7-летней Аиши из Ингушетии, впервые получила тюремный срок в 2010 году за то, что ранила ножом мужчину. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает Telegram-канал Readovka.

Как следует из сообщения, на трассе в Ингушетии произошел конфликт между водителями. Управляя на трассе «Газелью», Ганиева решила обогнать автомобиль впереди, но нарушила ПДД и задела машину по касательной. После этого она решила скрыться от водителя «Нивы», но тот догнал ее.

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Разговор на повышенных тонах закончился тем, что Ганиева достала из кармана перочинный нож и нанесла мужчине колото-резаное ранение в область живота. Суд приговорил женщину к 3,5 года лишения свободы, однако, поскольку она примирилась с пострадавшим и согласилась с обвинением, реальный срок был заменен на условный с испытательным сроком в три года.

После оглашения и смягчения приговора Ганиева должна была отмечаться в правоохранительных органах, однако не делала этого. Поэтому было подано ходатайство об отмене условного срока — женщину нашли и отправили в колонию.

В настоящее время Ганиевой предъявлены обвинения в издевательстве над ее 7-летней племянницей Аишей. В начале июля ребенка с сильными телесными повреждениями — шрамами, порезами, ожогами и укусами — доставили в детскую больницу в Назрани и прооперировали.

Ганиева заявила, что девочка якобы упала в канализационную яму, а до этого сама залезла в кастрюлю с горячим супом. 6 июля сообщалось, что женщину задержали и позднее отправили в СИЗО по подозрению в избиении племянницы.

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