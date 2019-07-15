Избитой в Ингушетии девочке все-таки ампутируют руку

Московские медики готовят семилетнюю девочку из Ингушетии Аишу, избитую родной тетей, к операции по ампутации правой руки. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря НИИ детской хирургии и травматологии Елену Бумагину.

По словам Бумагиной, у девочки сухая гангрена, но ее состояние позволяет сделать ампутацию. Пациентка будет дожидаться операции не менее недели.

Ранее 15 июля в постоянном представительстве Ингушетии при президенте России сообщили, что состояние Аиши значительно улучшилось. В республиканском Минздраве уточнили, что необходимости в ампутации кисти руки больше нет, проблема сохранилась в пальцах. Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.

Аишу доставили в больницу Назрани 4 июля со множественными ушибами, травмами, следами укусов и ожогов. Было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, главной подозреваемой стала родная тетя девочки по линии отца. Аиша жила с ней последние полгода без оформления документов об опеке. Женщина отрицает свою вину и утверждает, что девочка якобы упала в канализационную яму, а до этого сама залезла в кастрюлю с супом. В рамках расследования также проверяется работа участкового врача и органов опеки. Согласно данным уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой, многие россияне предложили удочерить Аишу.

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