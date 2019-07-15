Нашлись желающие удочерить пережившую пытки девочку из Ингушетии

Многие россияне захотели удочерить семилетнюю девочку из Ингушетии Аишу А., над которой, предположительно, издевались родственники. Об этом сообщается на сайте уполномоченного при президенте по правам ребенка.

«У нас разрывается телефон от предложений взять ребенка в семью», — цитирует пресс-служба слова детского омбудсмена Анны Кузнецовой, которая посетила малышку в реанимации.

По ее словам, в московское НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где находится девочка, поступают десятки звонков с вопросами о состоянии ее здоровья. Также граждане приносят в клинику игрушки и угощения.

«Сейчас малышка в надежных руках. Теперь главное — дать возможность докторам спокойно ей помочь. Сейчас у девочки есть все: правильное лечение, внимательные и добрые люди рядом», — добавила Кузнецова.

Ранее сообщалось, что Аиша пошла на поправку и хорошо ест. Ампутировать правую руку больше не требуется, но остались проблемы с пальцами.

Девочку доставили в больницу Назрани 4 июля с множественными ушибами, травмами, следами от ожогов и укусов и позднее перевезли на лечение в Москву. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего»). Главной подозреваемой стала ее тетя по линии отца, с которой ребенок жил последние полгода. 12 июля женщине были предъявлены обвинения, она арестована. Сама она свою вину не признает и говорит, что малышка якобы сама села в кастрюлю с супом, а позднее упала в канализационную яму.

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