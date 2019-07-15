Избитая в Ингушетии девочка пошла на поправку

Состояние семилетней девочки Аиши А., избитой родной тетей в Ингушетии, значительно улучшилось. Об этом «Российской газете» сообщили в постоянном представительстве республики при президенте России.

По информации издания, сейчас с ребенком в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля постоянно находится опытная медсестра из Ингушетии, которая говорит на ее родном языке. У девочки хороший аппетит и настроение. Необходимости в ампутации кисти руки больше нет, проблема сохранилась в пальцах ребенка, уточнили изданию в Минздраве по региону.

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8 июля сообщалось, что врачи рассматривают вариант ампутации кисти правой руки и изначальный положительный прогноз о том, что ее можно сохранить, не оправдался. Девочка находилась на консервативном лечении, получала сосудистые препараты, проходила курс физиотерапии и оксигенации. У нее был выражен сухой некроз пальцев правой кисти, замечены грубые изменения мышц плеча и предплечья. Позднее у лечащих врачей девочки появилась надежда, что они смогут избежать ампутации и сохранят правую руку ребенку.

Аиша А. была доставлена в больницу Назрани 4 июля с множественными ушибами, травмами, следами от ожогов и укусов. Было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Главной подозреваемой стала ее родная тетя по линии отца — последние полгода малышка жила с ней без оформления документов об опеке. 12 июля ей были предъявлены обвинения. Сама женщина отрицает свою вину и утверждает, что девочка якобы упала в канализационную яму, а до этого сама залезла в кастрюлю с супом. В рамках расследования также проверяется работа участкового врача и органов опеки.

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