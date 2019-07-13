Избитой в Ингушетии девочке могут сохранить руку

Лечащие врачи семилетней девочки Аиши А., избитой родной тетей в Ингушетии, полагают, что смогут избежать ампутации и сохранят правую руку ребенку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу постоянного представительства Ингушетии при президенте России.

По словам зампостпреда республики Адама Бузуртанова, который пообщался с лечащим врачом пострадавшей Александром Брянцевым, «состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки».

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8 июля сообщалось, что врачи рассматривают вариант ампутации кисти правой руки, и изначальный положительный прогноз о том, что ее можно сохранить, не оправдался. Девочка находилась на консервативном лечении, получала сосудистые препараты, проходила курс физиотерапии и оксигенации. У нее был выражен сухой некроз пальцев правой кисти, замечены грубые изменения мышц плеча и предплечья.

Аиша А. была доставлена в больницу Назрани 4 июля с множественными ушибами, травмами, следами от ожогов и укусов. Было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Главной подозреваемой стала ее родная тетя по линии отца — последние полгода малышка жила с ней без оформления документов об опеке. 12 июля ей были предъявлены обвинения. Сама женщина отрицает свою вину и утверждает, что девочка якобы упала в канализационную яму, а до этого сама залезла в кастрюлю с супом. В рамках расследования также проверяется работа участкового врача и органов опеки.

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