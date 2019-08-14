Названы самые жестокие к детям регионы

Больше всего случаев жестокого обращения с детьми в 2018 году было зафиксировано в Пермском крае и Архангельской области. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Минпросвещения и Росстата.

По информации издания, в прошлом году в Пермском крае зафиксировали 159 случаев жестокого обращения с детьми, в Архангельской области и Краснодарском крае — по 55 случаев, в Оренбургской области — 53 случая, в Кировской области — 46 случаев.

По отношению количества случаев жестокого обращения к общему числу детей в регионе лидером стала Еврейская автономная область — там этот показатель составил 7 случаев на 10 тысяч детей. В Камчатском крае было зарегистрировано 3,7 случая жестокого обращения на 10 тысяч детей, в Ямало-Ненецком округе — 2,9 случая, в Пермском крае — 2,7, в Архангельской области — 2,4.

Отмечается, что в таких регионах, как Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, а также Тамбовская и Орловская области, Республика Алтай, Калмыкия, Севастополь и Чукотка случаев жестокого обращения с несовершеннолетними не было зарегистрировано совсем. В Калужской, Курганской и Вологодской областях число обращений наоборот возросло.

По мнению члена правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Галины Семьи, судить о ситуации в каждом конкретном регионе по этой статистике было бы неправильно, потому что не везде специалисты нацелены на выявление жестокого обращения с детьми. Так, по ее словам, в Пермском крае активно занимаются профилактикой насилия над детьми, тогда как на Кавказе это является «слабым местом». «Данные статистики о насилии в отношении детей можно рассматривать как верхушку айсберга, не отражающие реальную картину», — заключила она.

Кроме того, по статистике чаще всего за жестокое обращение с детьми родительских прав лишают не в Пермском крае, а в Крыму. Там в прошлом году приняли 26 таких решений. В Приморском крае — 17, Архангельской области — 14, Нижегородской и Оренбургской — по 11. При этом по общему число лишений родительских прав лидирует Московская область (1165 случаев) и Красноярский край (1126).

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