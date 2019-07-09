Россиянка избила приемного ребенка табуреткой и сломала ему ногу

Заринский районный суд Алтайского края приговорил к трем годам и двум месяцам условно опекуна, которая истязала двоих детей. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным Следственного комитета, 45-летняя женщина воспитывала семерых детей, которые были у нее под опекой. По версии следствия, обвиняемая, «используя малозначительные поводы», физически и морально наказывала десятилетнего мальчика и девятилетнюю девочку.

Следователи установили, что женщина регулярно избивала детей, в том числе табуретом по голове. Она также заставляла мальчика приседать или спать на коврике на полу за непослушание. В сентябре 2018 года опекун сломала ему ногу, когда тот делал уроки. После госпитализации ребенка СК возбудил дело.

Подсудимую признали виновной по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), пунктам «а» и «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание») и пункту «в» части 2 статьи 112 УК («Причинении вреда здоровью средней тяжести»).

Ранее двое малолетних братьев из Санкт-Петербурга пожаловались на мать, которая избивала и кусала их за каждую провинность. Детей доставили в одну из больниц в истощенном состоянии, с судорогами, температурой, синяками и следами укусов. Старший ребенок рассказал, что мать избивала его за то, что он много ест. Он утверждал, что мать «избила ему глазки, кусала за руки, за плечи», и кусала его в пах. Побои также получал младший брат.

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