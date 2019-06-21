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Россиянка избивала и кусала малолетних детей за аппетит и потливость

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Двое малолетних братьев из Санкт-Петербурга пожаловались на мать, которая избивала и кусала их за каждую провинность, передает издание 78.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

21 июня детей госпитализировали в одну из городских больниц, куда их привез отец. Мальчиков доставили избитыми, в истощенном состоянии, с судорогами, температурой, синяками и следами укусов. Как рассказал старший ребенок Витя, мать избивала его за то, что он много ест. По словам мальчика, она «избила ему глазки, кусала за руки, за плечи». Кроме того, он рассказал, что мать кусала его в пах. Побои также получал младший брат Сережа.

«Сережа вспотел, и она вырвала ему волосы. Мне тоже вырвала. Она нас не кормит. А в магазине покупает водку и пьет. Я не хочу к ней возвращаться, я не люблю ее, потому что она меня бьет», — рассказал ребенок.

Детей определили в инфекционное отделение, им оказывают медицинскую помощь, посетителей к ним не пускают.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку публикаций о госпитализации детей. По данным ведомства, у мальчиков есть подозрение на ротавирус. Также у них зафиксированы побои на лице и теле.

В мае жительница Омской области привязала своего 10-летнего сына к столбу в сарае за пропуск занятий в школе. Чтобы ребенок не звал на помощь, она засунула сыну в рот носки и замотала марлей, после чего выключила свет и заперла сарай на ночь. В холодную погоду мальчик остался в одной футболке и спортивных штанах. Он смог выбраться и побежал к другу, мать которого вызвала полицию. Против женщины завели уголовное дело об истязании и незаконном лишении свободы.

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